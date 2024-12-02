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台積電10年漲800%...台股最猛標的？股添樂「這檔飆70倍」：選對股抱牢就財富自由

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台積電股價近10年漲了800%。台股示意圖／中央社
台積電股價近10年漲了800%。台股示意圖／中央社

這10年台股最會漲的股票是誰？相信很多人的答案是台積電，的確！台積電10年漲了800%，確實很嚇人。

但是第一名不是台積電，而是智邦（2345），這檔股票10年前只有10塊錢，現在超過700塊，漲了快70倍！

智邦十多年前就切入資料中心用白牌交換器市場，7、8年前就在發展AI應用相關產品，十年來都在對的風口上，難怪股價永遠不會跌。

10塊變700塊是什麼概念？當初投入1萬，現在變70萬；投入10萬，現在變700萬；投入100萬，現在就是7000萬；當初投入1000萬....你自己算!

所以嘛...誰說台灣沒有好公司？誰說股票賺錢很困難？只要選對股，願意抱緊，財富就會像打開的水龍頭，源源不絕地流入。

重點就４個字，「選對＋抱牢」，說穿了就是這麼滴簡單！

偏偏我做不到！我要ALL in這檔股票，現在還跟你在這裡發文哩？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 智邦

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