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泛用樹脂 行情保守
下游加工業買氣清淡下，泛用樹脂上周行情處於弱勢盤整；其中，聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、ABS各有每公噸5至10美元跌價，供應商台塑（1301）、國喬、台達化等等待市場需求增溫，以推升營運表現。
市場人士指出，觀念近日油市變化，中東地緣政治風險溢價減緩，美國成品油庫存增加抵消了原油庫存下降影響，市場等待OPEC+會議，歐美原油期貨在美國感恩節假期前處於區間整理，同時也讓泛用樹脂交易趨冷，報價維持弱勢。
展望後市，業者表示，中國大陸泛用塑膠產銷失衡，供給過剩情勢未改，大陸官方雖然近期推動連串刺激經濟政策，企圖救房市、促經濟，不過，製造業PMI（採購經理人指數）連月收縮，房產開工未見復甦，實際帶動效果仍有待觀察，短期而言，保守看待下游需求。
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