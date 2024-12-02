中鋼 衝一波補庫存商機

中鋼（2002）今（2）日與燁輝、統一實、裕鐵、盛餘等單軋大廠舉行季度產銷聯誼會，交流鋼價是重點；由於下游意見受到忽視，上季聯誼會一度傳出大廠抵制，因此今天的會議業界相當重視。

中鋼專家表示，當前國際鋼市低氣壓罩頂，尤其美國總統當選人川普已宣告將針對加拿大與墨西哥課徵25%關稅，更令各鋼廠驚嚇，主因在於中國大陸鋼鐵產能過剩，卻仍透過加拿大與墨西哥間接進到美國市場，如今美國連加、墨二個鄰國率先課高關稅，大陸鋼鐵銷美破滅，勢必外溢到亞洲各地，鋼價後市堪憂。

中鋼專家說，鋼市長期看壞，只剩短期的循環起伏可以操作。隨著農曆年將至，有機會創造一波補庫拉貨潮，但商機可能曇花一現，需要隨著留意。由於鋼市深陷泥沼，今天中鋼與統一實、裕鐵、燁輝、盛餘、中鴻等五大單軋廠召開一季一次的產銷聯會，對鋼價的談判是重中之重。上市鋼廠主管表示，短期鋼市仍有利基，原物料行情部分，鐵礦石持續站穩每公噸100至110美元，澳洲進口煤礦每公噸200美元上下，鋼鐵成本受煤鐵兩大原料持穩有撐。

WSA最新公布10月全球粗鋼產量1.512億公噸，年增1%，大陸10月粗鋼產量8,190萬公噸，年增4%，中鋼協統計11月中旬粗鋼日均產量依舊達208萬公噸，鋼材社會庫存已回落至1,200萬公噸下，對比今年高點降幅達52%，顯見當下大陸市場去化力道仍在。