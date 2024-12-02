貨櫃三雄營運 熱到下季

貨櫃海運歐洲線上周因搶運風潮率先大漲，北美線在美東碼頭可能罷工的疑慮下，運價醞釀反彈。運價指數上周五（29日）終止連二跌，業內預期，北美線應於12月中旬有望止跌回漲。

貨櫃海運歐洲線上周提前漲價，上周上海航交所貨櫃運價指數（SCFI）周漲幅3.41% ，歐洲線漲幅22.49% ，北美線跌幅收斂。航運業界指出，這是因應12月起搶運貨量出籠，加上華人農曆春節今年將落在國曆1月下旬，因此部分貨主提前搶運，以備妥明年首季的庫存。在此背景下，國內貨櫃三雄包括長榮（2603）、陽明、萬海等，一直到明年首季的營運都不看淡。

貨櫃海運業近期的最大利空突然翻多，以色列與黎巴嫩真主黨和平協議不到兩天即宣告破局，貨櫃海運危機宣告暫時解除，而紅海危機確定續航。業界認為，這顯示全球地緣政治的不確定性，讓貨櫃海運業的運價可能到農曆年前將逐步上揚。

此前，以色列與黎巴嫩協議傳好消息，11月27日股價應聲重挫，28日收盤時又逆勢上揚，主因是業界指出，紅海危機原本就跟以色列、真主黨之間的戰事無關，即使雙方停戰，攻擊紅海船隻的胡塞組織也會持續動作。另外，近期胡塞又向各大航商發出警告，揚言針對靠泊以色列的航商，給予無差別攻擊。特別的是， 美東碼頭勞資談判暫停罷工將於2025年1月15日到期，這一輪勞資談判於11月15日暫停，目前狀態不明，也是未來要注意影響貨櫃輪市場變化的重要大事。

法人表示，受到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，第3季海運市場價量齊揚，貨櫃三雄股價來對照前三季的獲利表現，貨櫃三雄明年股利值得期待，已經形成低股價、高配息概念。

長榮海運累計前三季稅後純益達1,087.54億元，年增239.40%，每股純益為50.68元。陽明累計前三季整稅後純益516.34億元，較去年同期增加750%，每股稅後純益為14.79元。萬海累計前三季稅後純益為達346.23億元，每股稅後純益為12.34元。

展望第4季，法人認為，10月運價雖然開始修正，但貨櫃三雄營收表現都還是優於去年同期，長榮10月分合併營收415.26億元，年增77.73%；陽明營收為189.93億元，年增68.06%；萬海航運營收為137.79億元，年增68.64%，11月營收也即將公布，以目前運價來分析，11月的跟10月的數字相差不大。