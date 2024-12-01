第一金明法說 股利聚焦

第一金控（2892）將在明（2）日召開第3季法說會，市場聚焦股利政策、2025年第一銀行在川普政策下的獲利成長動能及因應對策。第一金累計前十月稅後純益226.08億元，已飛越2023年一整年獲利，市場預期，股利成績單可望優於去年。

2023年第一金稅後純益224.61億元，每股稅後純益1.65元、刷16年新高，每股配發1.15元股利。法人認為，在第一銀行投資收益及手續費收入的高成長動能下，有助提升母金控獲利， 2024年第一金控每股獲利可望上探1.8~1.9元，每股可望配發1.2~1.3元股利。

據第一金內部預估，第一銀2024年全年手續費收入大賺100億元刷史上新高，投資收益也因Swap仍持穩，估全年投資收益將會維持去年200億元水準，淨利息收益則因美國降息而讓淨利差略為下滑。

法人說，第一銀在手續費收入大增、投資收益持穩，及淨利收僅微降下，獲利三支柱持穩，有助支撐第一金2024年全年獲利水準。

惟第一銀行是金管會入列台灣六家系統性重要銀行（D-SIBs）之一，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率等三大資本比率，須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

此舉將壓抑了第一銀行上繳盈餘比例，也進一步限縮了母金控配發股息空間。第一銀行去年上繳母金控盈餘低於五成。