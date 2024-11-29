台聚差異化 攻高端EVA

台聚（1304）昨（29）日舉行法說會，公司指出，大陸乙烯醋酸乙烯酯（EVA）新產能大量開出，台聚將全力轉向差異化發展，今年高端EVA銷售占比約9%，估明年目標拉升達20%。

台聚表示，今年第1季EVA價格自低點小幅回升，但第2季受到光伏需求不振的影響，價格再度回落。第3季的EVA價格依舊疲弱，供過於求的情況加劇。以價格來看，較去年同期下跌達441美元，公司前三季EVA銷售量也較去年同期減少21%。

其次，聚乙烯（PE）也因全球經濟復甦緩慢，加上通膨壓力影響終端市場消費，PE產品的內外銷需求都未見顯著改善。

台聚第3季營收129億元，季減4.1%，年減4.4%；單季稅後淨損為6.59億元，每股淨損0.62元；累計今年前三季營收384億元，年減2.7%；稅後淨損13億元，年減911%，每股淨損1.22元。

展望第4季，台聚指出，中國天利、寶豐、韓國樂天及泰國TPI等同業因LDPE利差較好而轉向生產LDPE，導致EVA供給減少。同時，隨著發泡材料進入傳統旺季，EVA價格呈現止跌回升跡象。