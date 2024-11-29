四維航全年將轉虧為盈

四維航（5608）昨（29）日舉行法說，看好新船加入效帶動營運愈來愈好。法人分析，隨著四維航新船加入，第3季已經開始獲利，第4季為散裝船的旺季，單季有望繼續獲利，推升全年轉虧為盈。

四維航營運漸入佳境，第3季單季已經開始轉虧為盈，稅後純益為7,727萬元，扭轉去年同期虧損的窘境，每股稅後純益為0.2元，前三季虧損跟著縮小，稅後淨損1.13億元，每股稅後淨損0.29元。

國內的中小型散裝船業者四維航，船隊規模可遠近洋航線靈活調度運用，積極推動船舶的汰舊換新，增加環保節能新船布局，隨著新船交船後總船數增加為27艘，未來兩年將有新船持續加入提升運營績效。

四維航表示，長期推動綠色轉型，以永續經營為企業宗旨，打造環保船隊，為客戶提供高效、可信賴的航運服務，四維航強化競爭力持續進行船舶汰舊換新，今年6月交第一艘新船後，未來還有兩艘新船要交船。