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燁輝12月內銷價開平盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（29）日以平盤開出12月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於明年1月交貨的外銷報價則調降每公噸20至30美元。公司指出，全球鋼鐵市場當前正處觀望，在整體市場相對保守下，目前市場主基調處於不慍不火。

燁輝表示，自川普當選美國總統後，鑑於其相對不可預測性，Fed降息「鴿聲」漸起，12月降息機率只有約55%，然而10月歐元區CPI年增率2%，未來有望進一步下降，12月歐洲央行可望再次降息；至於中國內需持續發布多項刺激政策，經濟合作發展組織（OECD）上修今年全球經濟成長至3.2%；台灣10月外銷訂累計前十月單連八紅，前外銷訂單4,843.5億美元，為歷年同期第三高。顯示全球經濟在混亂中仍可持穩。

觀察原物料行情與市場變化，近期鐵礦石持續站穩每噸100至110美元，而中國煤礦指數與澳洲進口煤礦則於每噸195、200美元上下游走，鋼鐵成本受煤鐵兩大原料持穩有撐。

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