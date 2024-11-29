快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

福貞今年營收拚增雙位數

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）第4季進入食品包材產業節慶需求旺季，可望推升三片式鐵罐需求增長，加上中國大陸冬季飲料需求顯現，永定廠新產能開出。法人估，福貞第4季營收可望站上今年度高點，全年合併營收力拚雙位數成長。

福貞表示，配合客戶市場需求而籌建的永定廠，規劃建置2.5條產線，專供飲料充填代工服務，預計12月正式投產，搶攻12月啟動的農曆春節備貨訂單需求，並期許未來每年可穩定貢獻集團人民幣3,000萬至5,000萬元營收。

福貞強調，此次建置永定廠具有戰略合作意義，預期配合客戶市場規劃，可有效降低運輸成本。

福貞近年來積極擴增產能、維穩在手訂單，以及強化客戶關係的效益逐步顯現，明年將觀察中國大陸降息降準政策下，各產業需求發展的能見度，隨著消費信心逐步回溫，盼能在農曆春節後快速去化庫存水位，以利品牌商啟動備貨迎春燕。

福貞今年前三季合併營收較去年同期成長5.9%，因產品組合調整轉佳，加上各廠營業費用控制得宜，但考量陝西新廠折舊攤提費用，使前三季毛利率8%、營業利益率0.51%，每股稅後虧損0.71元。

第4季為罐裝食品包材需求旺季，福貞10月合併營收6.10億元、年增7.5%，累計前十月合併營收70.85億元，年增6.1%。

福貞表示，集團山東廠區域市場需求暢旺，將持續提升產能利用率，擴大營收經濟規模效益；陝西廠也調整產能結構，以滿足主力客戶及區域客戶訂單需求。

至於台灣整體飲料市場呈現利多走勢，新竹廠憑藉多元罐型及與客製化訂單的優勢，將持續擴大台灣市場份額，並爭取更多海外訂單。

展望未來，福貞持審慎樂觀態度，中國宣布降息降準政策，振作市場情緒，且品牌客戶看好消費市場力度回溫，快消飲品需求提升，也彈性提高庫存水位開啟拉貨動能。

加上農曆春節落在明年元月，因應年節送禮需求而提前備貨，預期12月份有望成為公司今年度單月出貨高峰，集團全年合併營收目標應可維持雙位數成長。

延伸閱讀

美國大選落幕 債市即將迎來轉機

美債準備上漲？網卻因「1原因」不看好：能賺的價差有限

意外！南韓央行連二度降息 下修明年經濟成長率至1.9%

學者：大陸降準、降息仍有空間

相關新聞

餐飲雙強展店不停歇

餐飲雙雄王品（2727）、瓦城近日分別揭露2025年營運目標。瓦城董事長徐承義表示，2025年啟動黃金五年，邁向2030...

福貞今年營收拚增雙位數

福貞-KY（8411）第4季進入食品包材產業節慶需求旺季，可望推升三片式鐵罐需求增長，加上中國大陸冬季飲料需求顯現，永定...

燁輝12月內銷價開平盤

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（29）日以平盤開出12月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於明年1月交貨的外銷報價則調降每公噸...

四維航全年將轉虧為盈

四維航（5608）昨（29）日舉行法說，看好新船加入效帶動營運愈來愈好。法人分析，隨著四維航新船加入，第3季已經開始獲利...

台聚差異化 攻高端EVA

台聚（1304）昨（29）日舉行法說會，公司指出，大陸乙烯醋酸乙烯酯（EVA）新產能大量開出，台聚將全力轉向差異化發展，...

台灣虎航轉板上市 一度達81元、中籤者如賣出可賺逾4萬

台灣虎航（6757）29日由創新板轉一般板上市，早盤一度上漲至81元，中籤者如在此價位賣出可賺逾4萬元，不過盤中漲幅縮小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。