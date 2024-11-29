福貞今年營收拚增雙位數

福貞-KY（8411）第4季進入食品包材產業節慶需求旺季，可望推升三片式鐵罐需求增長，加上中國大陸冬季飲料需求顯現，永定廠新產能開出。法人估，福貞第4季營收可望站上今年度高點，全年合併營收力拚雙位數成長。

福貞表示，配合客戶市場需求而籌建的永定廠，規劃建置2.5條產線，專供飲料充填代工服務，預計12月正式投產，搶攻12月啟動的農曆春節備貨訂單需求，並期許未來每年可穩定貢獻集團人民幣3,000萬至5,000萬元營收。

福貞強調，此次建置永定廠具有戰略合作意義，預期配合客戶市場規劃，可有效降低運輸成本。

福貞近年來積極擴增產能、維穩在手訂單，以及強化客戶關係的效益逐步顯現，明年將觀察中國大陸降息降準政策下，各產業需求發展的能見度，隨著消費信心逐步回溫，盼能在農曆春節後快速去化庫存水位，以利品牌商啟動備貨迎春燕。

福貞今年前三季合併營收較去年同期成長5.9%，因產品組合調整轉佳，加上各廠營業費用控制得宜，但考量陝西新廠折舊攤提費用，使前三季毛利率8%、營業利益率0.51%，每股稅後虧損0.71元。

第4季為罐裝食品包材需求旺季，福貞10月合併營收6.10億元、年增7.5%，累計前十月合併營收70.85億元，年增6.1%。

福貞表示，集團山東廠區域市場需求暢旺，將持續提升產能利用率，擴大營收經濟規模效益；陝西廠也調整產能結構，以滿足主力客戶及區域客戶訂單需求。

至於台灣整體飲料市場呈現利多走勢，新竹廠憑藉多元罐型及與客製化訂單的優勢，將持續擴大台灣市場份額，並爭取更多海外訂單。

展望未來，福貞持審慎樂觀態度，中國宣布降息降準政策，振作市場情緒，且品牌客戶看好消費市場力度回溫，快消飲品需求提升，也彈性提高庫存水位開啟拉貨動能。

加上農曆春節落在明年元月，因應年節送禮需求而提前備貨，預期12月份有望成為公司今年度單月出貨高峰，集團全年合併營收目標應可維持雙位數成長。