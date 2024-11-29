快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

餐飲雙強展店不停歇

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲雙雄明年展店計畫
餐飲雙雄明年展店計畫

餐飲雙雄王品（2727）、瓦城近日分別揭露2025年營運目標。瓦城董事長徐承義表示，2025年啟動黃金五年，邁向2030年全球30品牌、500家店的「30500目標」。瓦城預計明年展店數將達雙位數，同時美國首店將在下半年開出；王品明年台灣展店數則至少20家店，最快明年第4季開出美國首店。

徐承義近日出席集團晚宴時表示，瓦城過去即成立「廚藝管理學院」及「服務管理學院」，隨著未來五年將迎來快速發展，雙管理學院全面優化，將「十一級培育制度」升級為「十三級培育制度」，目標透過更完善的訓練機制，帶動業界正向發展，同時為邁向「30500目標」增添動能。

瓦城目標2025年第1季啟用全球研發中心，涵蓋菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食品安全中心、物流中心，亦將是未來五年的重要發展方向。尤其集團目標明年門店成長速度將達雙位數，全球研發中心啟用後，有望更進一步提升品牌發展與展店效率。

美國布局方面，瓦城預計在美國洛杉磯開出首家門店，暫定明年8月開始試營運，全年預計開出兩間門店。 由於目前美國東方菜餐廳約5萬家，其中約6,200家為泰式餐廳，因亞洲菜色不易標準化及連鎖化，泰式餐廳單一連鎖品牌店數不超過五家，提供瓦城發展機會。

王品明年台灣規劃展店20至30家，主要聚焦在平價品牌，以石二鍋、品田為主要展店品牌。大陸事業群目前共計六個品牌，經持續調整，已成功轉盈、挹注獲利，目前家數規模維持在85家，近期無進一步縮減規模的計畫。

美國市場方面，王品已在美國成立全資子公司，準備進軍美國餐飲市場，初步以直營為主，開店品類則還在研究中。市場普遍看好，美國餐飲客單價高，對毛利率將帶來正面效益，同時，美國是世界上最大的消費市場之一，即使針對特定族群，如亞裔或亞洲美食愛好者，其消費規模仍相當可觀，王品若能順利站上美國舞台，也有利多角化經營。

延伸閱讀

蔡英文稱「台灣有時間」美應先助烏克蘭 賴士葆：賴清德認同嗎

美中換囚！大陸獲釋第3人涉兒童色情罪 外媒揭家庭有後台

亞洲少棒賽／中華隊奪冠AIT又閃電發文祝賀 台灣網友：謝謝美國

港人看川普重返白宮：盼延續「避風港」計劃

相關新聞

餐飲雙強展店不停歇

餐飲雙雄王品（2727）、瓦城近日分別揭露2025年營運目標。瓦城董事長徐承義表示，2025年啟動黃金五年，邁向2030...

福貞今年營收拚增雙位數

福貞-KY（8411）第4季進入食品包材產業節慶需求旺季，可望推升三片式鐵罐需求增長，加上中國大陸冬季飲料需求顯現，永定...

燁輝12月內銷價開平盤

鍍面鋼品大廠燁輝（2023）昨（29）日以平盤開出12月的鍍鋅和烤漆鋼品內銷盤價；至於明年1月交貨的外銷報價則調降每公噸...

四維航全年將轉虧為盈

四維航（5608）昨（29）日舉行法說，看好新船加入效帶動營運愈來愈好。法人分析，隨著四維航新船加入，第3季已經開始獲利...

台聚差異化 攻高端EVA

台聚（1304）昨（29）日舉行法說會，公司指出，大陸乙烯醋酸乙烯酯（EVA）新產能大量開出，台聚將全力轉向差異化發展，...

台灣虎航轉板上市 一度達81元、中籤者如賣出可賺逾4萬

台灣虎航（6757）29日由創新板轉一般板上市，早盤一度上漲至81元，中籤者如在此價位賣出可賺逾4萬元，不過盤中漲幅縮小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。