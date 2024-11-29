餐飲雙雄王品（2727）、瓦城近日分別揭露2025年營運目標。瓦城董事長徐承義表示，2025年啟動黃金五年，邁向2030年全球30品牌、500家店的「30500目標」。瓦城預計明年展店數將達雙位數，同時美國首店將在下半年開出；王品明年台灣展店數則至少20家店，最快明年第4季開出美國首店。

徐承義近日出席集團晚宴時表示，瓦城過去即成立「廚藝管理學院」及「服務管理學院」，隨著未來五年將迎來快速發展，雙管理學院全面優化，將「十一級培育制度」升級為「十三級培育制度」，目標透過更完善的訓練機制，帶動業界正向發展，同時為邁向「30500目標」增添動能。

瓦城目標2025年第1季啟用全球研發中心，涵蓋菜色研發中心、廚藝學院、資源運籌中心、食品安全中心、物流中心，亦將是未來五年的重要發展方向。尤其集團目標明年門店成長速度將達雙位數，全球研發中心啟用後，有望更進一步提升品牌發展與展店效率。

美國布局方面，瓦城預計在美國洛杉磯開出首家門店，暫定明年8月開始試營運，全年預計開出兩間門店。 由於目前美國東方菜餐廳約5萬家，其中約6,200家為泰式餐廳，因亞洲菜色不易標準化及連鎖化，泰式餐廳單一連鎖品牌店數不超過五家，提供瓦城發展機會。

王品明年台灣規劃展店20至30家，主要聚焦在平價品牌，以石二鍋、品田為主要展店品牌。大陸事業群目前共計六個品牌，經持續調整，已成功轉盈、挹注獲利，目前家數規模維持在85家，近期無進一步縮減規模的計畫。

美國市場方面，王品已在美國成立全資子公司，準備進軍美國餐飲市場，初步以直營為主，開店品類則還在研究中。市場普遍看好，美國餐飲客單價高，對毛利率將帶來正面效益，同時，美國是世界上最大的消費市場之一，即使針對特定族群，如亞裔或亞洲美食愛好者，其消費規模仍相當可觀，王品若能順利站上美國舞台，也有利多角化經營。