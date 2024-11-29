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新光金法說會／新壽增資後資本強化 年底展望樂觀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新光金（2888）29日舉行法說會，對於旗下新光人壽是否需再增資，新光金指出，今年總計已現增208.6億元及發行75億元次順位債，經過諸多努力加上未實現的金融資產損失改善，資本充足提升，年底展望樂觀。

新光金發言人林宜靜表示，今年財業務有很大提升，並努力強化資本，上半年新壽接受了金控70億元現金增資，本身發行55億元次順位債；第3季金控現增後挹注新壽138.6億元，新壽又發行20億元次順位債，經過諸多努力加上未實現的金融資產損失改善，資本充足提升。接下來還會進行8億元次債募集，預計年底完成，經努力後資本已大幅提升，年底展望樂觀。

她提到，未來與台新金（2887）合併後會帶來巨大成長潛力及綜效，資產規模提升到金控第四大，合併後獲利能力比過去更強，風險承受力提升，未來若有資本需求，籌資能力比以往強，管理階層會密切注意市場狀況，尤其川普當選後各界普遍認為市場波動較大。

受惠於股票資本利得挹注，新壽前三季投資收益達1,034億元，年成長三成；總投資金額達3.48兆元，國外股票及固定收益年化報酬率2.6%，國內股票及固定收益報酬率9.5%。第3季現金部位略減因逢低加碼國內股票。目前股票未實現利益正數，主要未實現損失來自於債券。目前台幣計價債券ETF占比3.4%。

2024年前三季年化投資報酬率為3.92%，較去年同期提升88 個基本點；避險前經常性收益率達3.37%，與去年同期水準相當。避險成本1.45%，新壽指出，全年避險成本朝1.5%努力。

新壽總精算師林漢維指出，上半年RBC達標，為203%，目前為止還較第3季略高，增至205%-210%，且去年以來經營改善對ICS有幫助，三階段在地過渡措施可以順利接軌，接軌後負債成本依市場利率重新設定，試算利率成本大幅下降約3碼至3%以下。

新壽 股票

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