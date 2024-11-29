凱基金旗下開發資本副總余珊蓉申讓持股

凱基金控（2883）旗下中華開發資本副總經理余珊蓉29日申報轉讓凱基金控股票50張，將採一般交易方式，於下周一、12月2日起自集中市場賣出，此次申讓若處分完畢，余珊蓉持股凱基金張數將由現有的532張多，剩下482張。

余珊蓉同時也是凱基金旗下中華開發文教基金會的執行董事，余珊蓉一開始加入凱基金前身開發金時，是大股東辜仲 任負責人的景匯投資選任開發金法人董事的代表人，引起外界矚目並形成話題。後來余珊蓉不再任辜仲 投資公司的開發金法人董事代表，同時退出金控與開發資本董事會，而是出任開發資本的副總經理，並擔任開發文教基金會執行董事。

對於經理人申讓持股原因，凱基金並無所悉，可能是個人理財因素因此申讓股票。