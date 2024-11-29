快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

新光金法說會／今年有機會發股利？發言人：具備配息量能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

新光金（2888）已連兩年股利掛零，但今年前十月已獲利201億元，對於是否有機會發放現金股利，新光金表示，前十月EPS達1.25元，具備配息量能，但具體考量因素包括合併時程、股東期待、資本水準、子公司盈餘上繳狀況等。

新光金29日舉行法人說明會，發言人林宜靜說明，今年以來子公司業務正向發展，前十月EPS達1.25元，獲利大幅提升帳上具備配息量能，年底結算會向董事會提案。

不過，由於金融市場變化大，壽險公司投資收益容易受到利匯率影響，具體因素考量與台新金（2887）合併進程仍在繼續，合併基準日還未確定，也會影響股利發放，另會考量股東期待、公司資本水準、子公司盈餘上繳狀況。目前難以給出明確方向。

新光金 股利 配息

延伸閱讀

新光金法說會／新新併期限訂於明年底 喊停或延長程序曝光

中信金（2891）今年報酬達41％贏多數高股息ETF！ 不敗教主：搶親新光金當時應該多買幾張

國泰、新光金Q3大買台積電

新光金雙龍搶珠 彭金隆：法規擬明確化續挺優良整併

相關新聞

台灣虎航轉板上市 一度達81元、中籤者如賣出可賺逾4萬

台灣虎航（6757）29日由創新板轉一般板上市，早盤一度上漲至81元，中籤者如在此價位賣出可賺逾4萬元，不過盤中漲幅縮小...

永冠下修今年出貨目標

鑄造廠永冠-KY（1589）昨（28）日法說會下修今年出貨目標至16萬噸，台中廠規劃2025年量產，預期新增產能後，全年...

南港內外皆美 今年給利

輪胎大廠南港（2101）昨（28）日法說會，由董事長郭林諒主持，南港輪胎強調，看好SUV與電動車趨勢，南港新一代SUV胎...

欣巴巴明年推案將創高

上市建商欣巴巴（9906）插旗雙北、桃園，跨區台南與屏東，建築版圖橫跨全台。展望2025年，該公司總經理張宏圖昨（28）...

新纖泰國擴產 明年業績喊衝

新纖（1409）昨（28）日召開法說會，總經理歐金達表示，新纖在泰國設立的泰新工業自去年7月投產後，目前稼動率已達八成，...

長榮鋼訂單看到2026年

長榮鋼（2211）昨（28）日法說會，總經理劉邦恩指出，當前累計在手訂單約24萬公噸，能見度推進到2026年，年度鋼構接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。