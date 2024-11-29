新光金法說會／今年有機會發股利？發言人：具備配息量能

新光金（2888）已連兩年股利掛零，但今年前十月已獲利201億元，對於是否有機會發放現金股利，新光金表示，前十月EPS達1.25元，具備配息量能，但具體考量因素包括合併時程、股東期待、資本水準、子公司盈餘上繳狀況等。

新光金29日舉行法人說明會，發言人林宜靜說明，今年以來子公司業務正向發展，前十月EPS達1.25元，獲利大幅提升帳上具備配息量能，年底結算會向董事會提案。

不過，由於金融市場變化大，壽險公司投資收益容易受到利匯率影響，具體因素考量與台新金（2887）合併進程仍在繼續，合併基準日還未確定，也會影響股利發放，另會考量股東期待、公司資本水準、子公司盈餘上繳狀況。目前難以給出明確方向。