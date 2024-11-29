新光金法說會／新新併期限訂於明年底 喊停或延長程序曝光

新光金（2888）29日舉行法人說明會，對於「新新併」送件進度，總經理陳恩光表示，仍在積極與主管機關溝通當中；與台新金（2887）的合併合約最後期限訂在明年底，如果在此前未取得主管機關核准，雙方可以喊停，但經雙方同意可以延長，授權由董事長決定。意即不需再經過臨時股東會程序。

法人關注新新併進度，陳恩光指出，目前沒有辦法就送件時間做預測，還是正積極與主管機關溝通中，也在準備文件，希望多溝通了解送件需要內容，並按主管機關指導做充足準備，後面如有好消息會與大家分享。

至於與新光銀行工會協商進度，新光金副總林宜靜說，公司有拿出相當誠意，工會近日選出協商代表，因此會與工會在正式協商會議進行實質討論，且希望不論員工有無加入工會都能一體適用，合併後綜效多，能提供員工更多元廣大舞台。另外，合併案公平會尚在審理中，期待盡快獲核准。