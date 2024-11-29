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台灣虎航轉板上市 一度達81元、中籤者如賣出可賺逾4萬

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
虎航董事長陳漢銘。記者林俊良／攝影
虎航董事長陳漢銘。記者林俊良／攝影

台灣虎航（6757）29日由創新板轉一般板上市，早盤一度上漲至81元，中籤者如在此價位賣出可賺逾4萬元，不過盤中漲幅縮小，於平盤附近震盪，成交量突破1萬4千張。

台灣虎航轉板上市掀起申購熱潮，每股承銷價40元，公開申購股數1,790張，每人限申購1張，11月19日至21日三天申購期間共有89萬2,580人參與申購，中籤率僅有0.2%，凍結市場資金357億元。

台灣虎航先前的競價拍賣過程也創佳績，競拍底價39.6元，得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔，最高得標價73元，得標總金額超過4.46億元。

台灣虎航受惠於疫後出國旅遊需求激增，推升營運表現亮眼，2024年前十月累積營收為139.39億元，年增35.7%，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。

目前航線網絡以日本為主，為應對日益增長的旅遊需求，台灣虎航積極拓展新航點，11月26日開航桃園-宮崎航線後，屆時日本將達20個航點、韓國4個航點，共計營運28個航點、41條航線，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

台灣虎航今以78.3元開高，一度漲至81元，衝破80元，但漲幅縮小，盤中僅小漲。

台灣虎航 航線

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