台灣虎航轉板上市衝破80元創新高 穩居航空股王

台灣虎航今天正式改列一般板上市，早盤股價漲至81元，漲幅4.5%，股價首度衝破80元大關，創歷史新高，穩居航空股王寶座。

全球航空市場復甦，虎航前10月營收新台幣139.39億元，年增35.7%，前3季每股盈餘（EPS）5.52元，超越去年全年，創歷史新高，毛利率、營業淨利率、純益率均為航空4家業者之冠。

根據證交所公告資料，虎航此次改列一般板上市，競價拍賣底價每股39.6元，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施至今，倍數最高的一檔；公開申購1790張，承銷價40元，每人限購一張，吸引89萬股民參與股票抽籤，中籤率僅0.2%，順利中籤的股民，今天有近4萬元的潛在獲利。

台灣虎航表示，提供15%轉板上市新股予員工認購，每股認購價40元，認股率高達95%，台灣虎航先前宣布發放2024年年中績效獎金，不少員工直接將獎金拿去認股，以目前市場價格計算，等於員工獎金幾乎可再翻倍。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，受惠國際市場的持續擴張，將持續專注新航線的開發與優化航網布局，以新開通的日本宮崎航線為例，對台灣虎航布局九州地區意義重大，搭配原有的福岡和佐賀兩個航點，可互相串聯，抓住日本旅遊市場的龐大成長機會。