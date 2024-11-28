味全法說會／兩岸銷售同步上揚 推升獲利重返成長軌道
國內知名食品大廠味全（1201）28日舉行法說，看好台灣事業營收微幅成長，受惠於大陸之前冷藏飲品擴大布局，大陸事業營收持續成長，前三季大陸事業體的營收突破百億元，來到106.64億元，年增16.12%，也占集團營收達60%，也成推動獲利成長的新動能。
味全台灣持續發展高品質、高附加價值的產品效益，大陸的冷藏飲品布局穩健成長，兩地銷售一起發威，財務指標表現穩定向上，朝著全年獲利重返成長軌道目標前進。
味全第3季營收為65.06億元，年增率9.23%，稅後純益為1.4億元，年增率126.1%，每股稅後純益為0.28元。累計前三季營收為177.46億元，年增率為10.98%，稅後純益為3.75億元，年增率達66%，每股稅後純益為0.74元。
味全表示，朝著創造健康便利的生活文化目標挺進，未來分三大主軸，未來會深耕台灣、發展大陸、放眼國際，台灣布局以深耕精緻化經營，努力突破銷售瓶頸；大陸事業持續擴大規模、加速成長；國際事業則是整合產品，創造綜合效益。
台灣事業會持續擴大品牌資產價值與核心競爭優勢深化，品牌資產價值的重塑、打造成長新曲線， 優化客戶服務品質、提升營業系統戰力， 供應鏈系統的整合與效益化提升。
至於大陸事業，品牌、品類及區域市場的因應快速發展進行布建，高端與跨溫層品牌基礎建立，打造強勢品牌群，加速區域、城市、通路發展布建與精耕， 生產基地的布建與產銷系統效率化的提升。
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