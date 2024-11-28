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欣巴巴明年推案將創高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

上市建商欣巴巴（9906）插旗雙北、桃園，跨區台南與屏東，建築版圖橫跨全台。展望2025年，該公司總經理張宏圖昨（28）日表示，將在高雄、台南推出總銷達260億的預售新案，寫下欣巴巴成立36年來最高推案量。

看好高雄前景，將在農16特區華麗登場，展望2025年，欣巴巴將在高雄、台南推出總銷達260億的預售新案，寫下欣巴巴成立36年來最高推案量。

近期，備受市場關注的北高雄龍中段指標案「欣都星」，雄踞農16特區凹子底公園第一排，採35層地標設計，總銷約100億共394戶，格局配置是最受市場歡迎且稀有的1-3房輕豪宅，預計於明年5月檔期開案。欣巴巴另一開發巨作，則是位居美術館生活圈、綠園道首排龍華段案，兩案將由愛山林負責代銷。

建商 美術館 豪宅

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