南港內外皆美 今年給利

輪胎大廠南港（2101）昨（28）日法說會，由董事長郭林諒主持，南港輪胎強調，看好SUV與電動車趨勢，南港新一代SUV胎上市、電動車專用胎擴大規格以延伸南港的競爭力。

業外方面，由南港旗下南榮開發的世界明珠H棟已售62.5億元，於9月入帳，住宅區已售258億元，預計在明年6月完工後，辦理交屋入帳。

南港近來營運狀況顯著改善。2024年第3季報告顯示，稅後純益達到26億元，較去年同期虧損624萬元大幅轉盈，每股純益（EPS）3.12元，前三季每股純益3.78元。其中，輪胎本業回穩，加上世界明珠建案的進展，使得未來營收展望樂觀。法人預期，南港2024年營收將達159.9億元，年增103.6%，獲利也將明顯成長。

世界明珠位於市民大道八段，台北流行音樂中心旁，基地面積約9453,75坪，規劃商場17戶、住宅250戶、辦公104戶，總銷預估達720億元，H棟部分13樓以下為地主戶，13到27樓已交屋完成，住宅區B到G棟19樓以下接近完銷，已達七成的銷售率，目前總體進度約完成90.5%，預計明年6月完工。總計已售金額達320億元，未售金額399.7億元。

南港第3季財報主要是H棟入帳挹注，預期明年下半年更大的金額入帳之後，南港的獲利表現更被看好。南港不只是世界明珠完工後將陸續挹注收益，輪胎本業也積極對應市場需求。

南港指出，依據市調機構分析，今年與明年全球汽車銷售呈現小幅增長，其 全球運動型多用途車（SUV）市場規模成長率優於整體新車銷售的成長率，此外全球電動車銷售持續成長，今年每五台新車就有一台電動車，預估2024年到2033年複合成長率為14.5%。產品規格齊全是南港的優勢，現有SUV規格涵蓋13吋到26吋 ，將持續開發新規格以搶占市場份額。電動車部分在AS-3 EV上後市場反應正面，公司持續擴大產品規格以滿足市場需求。