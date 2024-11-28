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對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

兆豐金總座：雙槓比低 有利於兆豐金明年發放現金股利

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第三季線上法說會。圖／兆豐金控提供
兆豐金總經理蕭玉美今日主持兆豐金第三季線上法說會。圖／兆豐金控提供

兆豐金今天舉行法說會，針對明年的股利配發政策，兆豐金控總經理蕭玉美回應，明年仍將現金為主、股票為輔，而且由於目前的雙槓比僅116%，遠低於125%的上限，也使兆豐金更有發現金股利空間，法人預期明年現金股利水準可望來到1.55元之上，現金殖利率近4%。

蕭玉美也說明，現金股利水準的決定，會依照股利配發的穩定性、現金流量和集團業務需求三大指標綜合評估。

蕭玉美指出，川普2.0會帶來的潛在商機，包括了會有更多全球企業赴美投資，因此兆豐銀也會伺機掌握大型聯貸和融資、以及供應鏈移轉的商機；她也進而指出，接下來兆豐銀在授信融資這些資源配置上，會有四大重點特別注意，包括了流動性、如何優化資本配置效率、跨境金融商機的掌握，以及協助客戶進行全球布局，因此對後市審慎樂觀。

而在SWAP收益上，兆豐銀前三季的SWAP收益有180億，約比去年同期略減2.98%，明年也會比今年減少，不過相關資源也會移轉到放款，兆豐銀總經理黃永貞指出，聯準會降息，將有利於兆豐銀提高外幣放款。

房貸業務上，兆豐銀也說明，第三季的房市買氣已降溫，估計明年房貸業務也會逐月減少，未來兆豐銀消金業務的成長動能，將在理財型房貸或信貸，目前兆豐銀已著手清理「非自住房貸」，未來的房貸業務量，將主要來自房貸、自住及首購族，和自家土建融業務衍伸出來的整批型分戶房貸。

兆豐銀 房貸 股利

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