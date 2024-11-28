長榮鋼法說會／產銷基本盤處於高峰 前景看旺
長榮鋼（2211）28日法說會，總經理劉邦恩指出，當前累計在手訂單約24萬公噸，能見度推進到2026年，年度鋼構接單與吊裝量都優於去年，營收獲利將同步成長，對前景樂觀看待。
長榮鋼董事長林耿立表示，除了增加營收、獲利外，會持續多角化經營，包括儲能、厭氧發電、低溫槽等。他說，儲能攸關碳費等政策，若可搭配工廠太陽能轉為成自發自用等，也能減少電費支出或減少碳排。
長榮鋼分析目前鋼構產業發展具有潛力，首先是AI發展熱絡，科技業建廠需求持續釋出，都更、商辦及住宅大樓開發推案助攻，鋼構市場短、中期景氣維持穩定發展。
雖然高層大樓及大型都更案持續發包推動，但明年及長期鋼構市場需求是否受政府房市政策及景氣變動影響，仍需持續關注並妥善因應。此外，當前市場案量較多，須注意材料與發包成本上揚狀況，除做好供應商管理，並持續推動與客戶採鋼材價格浮動機制。
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