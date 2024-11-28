長榮鋼法說會／產銷基本盤處於高峰 前景看旺

今天國泰金的法說會也大多是正面的消息，包括9月底前壽險未實現利益有850億元，台股投報率約17％，高於去年7.4％，海外投報率為12.8％，高於去年底的5.5％，但兩邊的資金水位均有下降，在實現資本利得的狀況下，今年的股息也相對少收了一些。不動產方面，租金收益提高到2.8％，且資產部位也從5770億元提高到5960億元。

2024-11-28 08:39