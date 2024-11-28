凱基金法說會／獲利成長佳 明年現金股息殖利率上看這區間

凱基金控（2883）28日下午舉行第3季法說會，發言人、財務長黃碧玲在會上針對股利政策指出，今年獲利成長不錯，股利發放會反映營運績效做綜合考量，股利配發率與殖利率都是考量因素。依其原則，法人概估明年現金股息殖利率可望上看4~6%間水準。

凱基金控下午法說會，黃碧玲表示，股利政策會考慮長期股利穩定性，保持一定的成長，反映營運績效。股利發放並考量牽涉子公司上繳盈餘，今年獲利成長不錯，目前內部也在討論相關發放比例。

凱基金控今年發放去年盈餘分派每股0.5元現金股息，換算股利配發率約44%，位於公司股利配發率區間在四到五成區間水準，公布時的現金股息殖利率則是低於4%。今年來凱基金控獲利大幅成長，自結前十月每股稅後純益（EPS）1.81元，預期在股利配發率維持穩定，以及以現金股息為主的策略下，以配發率區間下緣約四成估算，每股現金股息可望有約0.8元上下，以今天凱基金收盤價17.2元估算，股息殖利率可望上看4~6%。