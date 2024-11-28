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永冠法說會／台中廠2025年正式量產 全年出貨拚19萬噸
鑄造廠永冠-KY（1589）28日舉行法說會。永冠今年出貨目標下修至16萬噸，台中廠規劃2025年正式量產，預期新增產能後，全年出貨目標將設定19萬噸；泰國新廠則預期2025年第3季試量產。
永冠今年第3季合併營收18.5億元，稅後純益3.34億元，每股純益（EPS）2.82元，優於去年同期每股虧損1.85元；前三季合併營收50.1億元，稅後純損6.06億元，每股虧損5.13元。
針對產能配置，永冠指出，多數客戶考量風險而配置非中國大陸的鑄件產能，因此看好台中廠及泰國廠的發展。根據規劃，台中廠預計2025年正式量產，年產能約10萬噸，再生能源如離岸、陸域風電產品占比約60%，注塑機和產業機械等產品占比約40%。
至於泰國廠則預期2025年第3季試量產，產品結構與台中廠不同，初期目標約2萬噸左右。
就產品營收比重來看，永冠第3季再生能源類產品占營收45%、產業機械類占30%、注塑機占25%。此外，永冠第3季本業虧損2.73億元，但業外收益8.82億元，終止去年第3季以來連4季虧損局面。
展望供應鏈布局，永冠表示，因應全球風電市場變化，將積極布局較具有關稅優勢的泰國廠，並降低中國大陸風電銷售占比，擴大市場滲透率。
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