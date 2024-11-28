國泰金（2882）適合存股？達人「3前提」須注意：股息配發率、殖利率都不高

今天國泰金（2882）的法說會也大多是正面的消息，包括9月底前壽險未實現利益有850億元，台股投報率約17％，高於去年7.4％，海外投報率為12.8％，高於去年底的5.5％，但兩邊的資金水位均有下降，在實現資本利得的狀況下，今年的股息也相對少收了一些。

不動產方面，租金收益提高到2.8％，且資產部位也從5770億元提高到5960億元。

高層認為新的一年股票波動性會變大，因為「川普2.0」蒙上許多不確定性，加上地緣政治、供應鍊重整，在投資上要做好因應對策。

至於大家關注的股息政策，原則上「股息反應獲利績效的增長」，但前提考量有三：

一、同業水準 二、會給予具有競爭力的股息殖利率水準 三、財務比例穩當性，配發量能充沛

高層解釋，會盡量爭取4％殖利率的水準。以今天收盤價66.5元推算，約落在2.66元。

過去國泰金的配發率約在40％～50％左右，前兩年僅3.5％左右，其實不高，相對股價而言，殖利率也不高。

想要靠國泰金賺取股息的投資人，建議可以把目光放到別的標的去會比較好。

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