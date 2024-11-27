嘉威訂單排到明年4月
嘉威（3557）昨（27）日召開法說會，總經理吳世偉表示，2025年越南新廠量產，產能與現有中國廠相同，有足夠產能承接新的訂單，規劃積極進軍歐洲及日韓市場，目前，手上訂單已經排到明年3~4月，看好2025年營收持續成長。
針對川普當選下一任美國總統可能發生關稅問題，吳世偉認為，越南廠明年第1季開始試營運，美國客戶現在已經非常急迫要求轉移生產地到越南，來避開可能產生的關稅問題，嘉威原中國廠產能會用來服務日韓及歐洲市場，目前關稅不會有太大問題。
嘉威越南南定廠預計今年底落成，2025年第1季試營運、第2季投產、第3季出貨，並以環保材質r-PET產品為開發主力；嘉威2020年使用r-PET材料883噸，今年前10月已經使用4450噸，成長五倍，明年越南廠落成使用更大量環保材料產品。
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