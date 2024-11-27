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中福資產活化 邁步

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

中福（1435）董事長陳建昨（27）日表示，公司擁有豐厚資產，尤其在桃園中壢廠區有2.1萬坪土地，活化資產並推動轉型是當務之急。中壢廠區的開發或處分計劃攸關中福下一階段的發展，新團隊進駐後，將積極活化資產，推動業務改造。

中福原為紡織大廠，擁有豐厚資產，包含位於新北市中和鬧區的700多坪總部，以及桃園中壢區土地，因台灣產業結構轉型，紡織業外移，除部分區域租賃外，大部分區域閒置，已有十年未有效利用。

中福新經營團隊進駐後，著手進行資產重整，包括處分台中經營不善的酒品公司、中和總部辦公室整頓翻新，除保留小部分辦公使用，今年2月已全部出租，每年可挹注約600萬元收入。

過去中福以出租中壢廠房為主要營收來源，因現有廠區老舊，原承租廠商已退租。陳建表示，中壢廠為丁種建地，位處主要幹道中正路上，不僅鄰近高鐵青埔站、高速公路與中央大學，為北部難得的大面積待開發土地，發展潛力雄厚。

營收 高速公路 高鐵

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