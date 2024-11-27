國泰金法說會／談股利政策 總座李長庚：盡量爭取、讓股息殖利率逾4%
國泰金控（2882）27日舉行法說會，針對投資人最關注的股利政策，國泰金投資長陳晏如指出，「我們明年股利政策要能夠反映獲利績效增長，會綜合考量同業的配發水準」，國泰金重視投資人的期待，希望能提供具有競爭力的股息殖利率，現在配發量能非常充沛，對明年股利政策正面樂觀，距離年底還有一個多月，會密切注意資本市場的狀況。
國泰金控今年配發現金股利2元、股息殖利率逼近4%大關，對於明年可能的配息水準，國泰金控總經理李長庚表示，會盡量爭取、讓股息殖利率能達到逾4%水準。
國泰金今年前三季稅後純益1,034億元，每股稅後純益（EPS)為6.78元，較去年全年倍數成長，今年前十月EPS也超過7元、達7.13元。
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