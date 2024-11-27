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龍德造船（6753）、東哥遊艇（8478）船底破洞...能補或快逃？專家「短期空窗期」：疫情後需求回歸

聯合新聞網／ 玩股網
龍德造船、東哥遊艇股價走弱。台股示意圖／中央社
龍德造船、東哥遊艇股價走弱。台股示意圖／中央社

【文．玩股華安】

近期，龍德造船（6753）與東哥遊艇（8478）這兩檔水上交通及高端遊艇產業的明星股，如今已成為了過去式。

明明營收都沒衰退太多，股價卻是不斷往下滑行，龍德造船（6753）更是僅差1.5元就要跌破百元關卡，究竟發生了什麼事？

1、毛利率的衰退

毛利率是衡量公司經營效率與成本控制能力的重要指標，而近期這兩家公司毛利率的快速下滑，除了第三季開始原料報價走揚之外，也因營運特性，生產成本調漲之遞延效應，船展及船主相關活動回歸正常規模、且增加新船型推廣活動，使今年Q2開始營業費用攀升，在Q3營收下滑之下，毛利率自然重摔。

2、汰換週期與市場需求的頂峰效應

A-船隻汰換率的重要性

船隻使用壽命：造船產業中的商用船舶（如貨櫃船、油輪等）通常使用壽命為20-25年，而高端遊艇的汰換週期較短，約為10-15年。

汰換需求的波動：每當大批船隻接近使用壽命時，市場將迎來一波訂單高峰。然而，這類需求屬於周期性事件，並非每年穩定出現。

B-目前市場處於需求平緩階段

疫情期間，全球物流需求激增，尤其是貨櫃船需求一度大幅上升，促使船東加速購置新船以應對運輸壓力。同時由於航運市場的高運價，許多老舊船隻也被提前淘汰，迎來一波汰換潮。

然而這一需求的提前釋放，導致市場在疫情後快速回歸平穩，造船業和遊艇業的訂單量隨之下降，形成目前的需求平緩局面。

對於東哥遊艇（8478）而言，疫情期間因國際旅行限制，富裕階層將旅遊預算轉向私人遊艇消費，曾短暫帶動市場需求。

然而這一波「提前購買效應」在疫情結束後顯現疲態，高端客戶的需求回歸正常，進一步壓縮新訂單的增長空間。疫情結束後，造船與遊艇市場需求出現短期「空窗期」。

目前東哥遊艇受市場需求回歸正常影響，明年營運能否維持存在疑慮，以汰換周期來看，長期的投資人應審慎應對。

而龍德造船雖第三季財報下滑，但股價已相當接近支撐，過去底部頸線支撐在94.8，且國防預算持續加碼之下，投資人可伺機逢低布局。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：翻船了！龍德造船(6753)、東哥遊艇(8478)雙雙破底！何時才有支撐？

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