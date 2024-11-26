台船下月交船 營運加分

台船（2208）針對高雄市輪船公司所下訂的三艘電力驅動渡輪，繼去年底交付首艘新船後，將於12月完成最後兩艘新船交船，可為營運表現加分，未來將進一步爭取新單推升業績。

台船表示，該公司係於2022年12月20日承接高雄市輪船公司的「三艘新建電力驅動渡輪 (統包含細部設計)案」新船業務，經著手規劃相關設計、施工、物料採購等細部工作，並制定細部施工計畫期程。

依該案履約標的包含設計建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等三艘船舶，全案總金額為1.5億元，而首艘新船已去年12月交船，後面兩艘正準備進行測試，預計下月交付，全數履約完成。

展望未來，台船希望把電動船舶的系統設計、組裝能力本土化，並進一步提升電動系統整合層級，爭取千噸以上、兆瓦級的大型電動船舶訂單，成為亞洲船舶電動化市場的先驅。