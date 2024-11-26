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福懋接單動能轉強

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聚酯梭織布、聚酯簾布廠福懋（1434）昨（26）日召開法說；該公司指出，三大事業部中的梭織布在戶外休閒、運動服飾景氣回溫下，今年已從去年的谷底逐步回穩，明年可望有明顯成長。

福懋表示，今年前三季合併獲利13.84億元，每股純益0.82元，優於去年同期的0.36元；前十月營收241.4億元、年減0.4%；依今年營運來看，因客戶庫存大為降低，內部擺脫營運壓力，同時下單逐漸恢復成長，預估第4季營運可持穩。

NIKE、ADIDAS是福懋主力產品之一的梭織布前二大客戶，在二大龍頭服飾廠預期明年景氣可望回溫下，福懋認為客戶下單動能增強，該公司明年的梭織布營收應該也會有成長。

市場並預期，在戶外、休閒類品牌下單動能轉強下，運動品牌表現會優於今年，福懋明年營運成長力道會比今年有明顯增長。

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