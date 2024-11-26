快訊

以色列、真主黨今開始停火！拜登：該哈瑪斯選擇結束戰爭了

因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝諷「有心人士」：多行不義必自斃

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮碼頭布局 再下一城

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）昨日簽約共組合資企業。長榮海運／提供
長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）昨日簽約共組合資企業。長榮海運／提供

長榮海運全球碼頭布局，再下一城。長榮（2603）昨（26）日公告，以總交易金額不超過7,663.6萬星元（約新台幣18.46億元），與新加坡港務集團（PSA）簽署合作協議，將共同投資設立貨櫃碼頭並成立新公司，長榮將持有新公司49%股權。

全球塞港風暴後，貨櫃輪大排長龍，凸顯出碼頭的競爭力，全球貨櫃碼頭的布局進入新一輪競爭，長榮在全球不斷加碼貨櫃碼頭布局。長榮海運與新加坡港務集團（PSA）昨（26）日簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能。

長榮與新加坡港務集團合作概況
長榮與新加坡港務集團合作概況

該貨櫃碼頭預計將於2024年底開始營運。這一項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。

長榮海運表示，與PSA也將同時持續深化雙方合作關係，提升雙方營運效率，共同推動數位創新，並朝向永續發展的目標前進。透過雙方致力於提升作業技術與創新合作模式，提供顧客更加卓越的運輸品質。

PSA國際港務集團東南亞區域總裁郭瑞龍表示，PSA很高興能與長榮海運建立戰略合作關係，在長期合作關係基礎上，滿足航運市場快速變化的需求。通過整合彼此的服務及優勢，這一互利的合作夥伴關係將為雙方擴大商業利益及合作價值。

長榮海運董事長張衍義也進一步指出，環保船舶與高效能碼頭是長榮海運營運的核心，隨著公司業務拓展，也不斷尋找合適的合作夥伴，在全球重要地點建立符合營運需求的碼頭，在經過各方努力與支持，長榮海運與PSA的首個合資碼頭終於落成，填補了長榮海運在亞洲的重要拼圖，也為雙方未來在全球的深入合作展開新篇章。

另外，長榮海運在高雄港第七貨櫃中心耗時近四年、斥資328億元（政府投入203億元、民間投入125億元）打造，已經在今年舉行落成營運典禮，在台灣打造首座自動化貨櫃碼頭，成為全球海運市場重要新樞紐。

長榮海運，因應國際航運業發展及船舶大型化的趨勢，在高雄港第七貨櫃中心

五座碼頭已經全部完工啟用，足以讓4艘全球最大的2.4萬TEU級超大型貨櫃船及二艘支線船同時停靠作業，成為全台第一座也是台灣最大的遠端遙控橋式機碼頭，作業量能預計最高可達每年650萬TEU。

碼頭 長榮海運

延伸閱讀

長榮海運斥資約18億元 與新加坡港務集團共同投資設立貨櫃碼頭

Energy隔22年唱回新加坡 粉絲淚海百人16蹲大造勢

又見小艇摸黑在高雄港捕魚 航港局：最高可罰50萬元

與長榮交響樂展開合作 指揮大師梵志登成駐團藝術家

相關新聞

泓德今年營收將攀高

太陽能系統整合商泓德能源（6873）昨（26）日於法說會表示，即使今年處於綠能市場大環境盤整期，該公司全年營收、獲利依然...

台船下月交船 營運加分

台船（2208）針對高雄市輪船公司所下訂的三艘電力驅動渡輪，繼去年底交付首艘新船後，將於12月完成最後兩艘新船交船，可為...

長榮碼頭布局 再下一城

長榮海運全球碼頭布局，再下一城。長榮（2603）昨（26）日公告，以總交易金額不超過7,663.6萬星元（約新台幣18....

福懋接單動能轉強

聚酯梭織布、聚酯簾布廠福懋（1434）昨（26）日召開法說；該公司指出，三大事業部中的梭織布在戶外休閒、運動服飾景氣回溫...

華夏看PVC需求 短空長多

華夏（1305）昨（26）日舉行法說會，公司指出，大陸官方推動連串刺激經濟政策，惟製造業PMI連月收縮，房產開工未有復甦...

岱宇拓市 雙箭頭出擊

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）昨（26）日召開法說，董事長林佑穎表示，集團推動轉型已初見成果，明年商用健身器材與電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。