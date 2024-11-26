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富邦金總座：明年股利將大幅成長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金控今日舉行第三季法說會，總經理韓蔚廷表示明年股利會大幅成長。本報資料照片
富邦金控今日舉行第三季法說會，總經理韓蔚廷表示明年股利會大幅成長。本報資料照片

富邦金今日召開第三季法說會，由於富邦金前十月大賺1302.9億，明年股利水準引人矚目，富邦金總經理韓蔚廷指出：「明年股利一定會大幅成長！」富邦金今年配發現金股利2.5元、股票股利0.5元，法人則預估，由於每股盈餘目前已有9.27元，因此富邦金明年股利至少有4至5元的水準，若以今日收盤價每股90.1元計算，殖利率約在4.5%至5.55%。

富邦金也將響應「亞洲資產管理中心」的高雄成立金融特區計畫。韓蔚廷表示，北富銀有規畫在高雄金融特區設立分行，他也看好搭配金管會及在地高雄市政府的協助，「金融特區分行的開設預計速度會加快。」

韓蔚廷也指出，富邦金也將加入停止投放非實名制廣告，詐騙是很嚴重和嚴肅的議題，金融業有必要協助政府和整個社會，韓蔚廷也同時表示，雖然現在的確有契約在執行，但會積極的配合停放行動。

明年也將是北富銀海外分行密集開枝散葉的一年。韓蔚廷指出，對於韓國辦事處和日本東京分行，還有印度的孟買分行、澳洲的雪梨分行，預期進度為明年第一季韓國代表處正式開幕，第三季時澳洲雪梨分行開幕，東京分行則到後年第一季開幕，印度分行則為明年第二季開幕。

對於富邦投信和日盛投信的合併，韓蔚廷說明，日盛投信加入之後，以它在產品的布局及發展，和富邦投信有相當的互補性，且發展資產管理市場也要有更多人才加入，所以二家投信合併之後，富邦金對於資產管理市場的發展，會更有信心及樂觀看待，預計明年第一季底，或第二季初完成合併。

韓蔚廷分析，央行房市管制的政策上路之後，價仍在高檔震盪，但量已有明顯下降，且預售的金額也下降，所以，初步看來，已有一定的冷卻房市成效，以目前觀察，蛋黃區的土地或房屋供需仍有待觀察，但蛋白區較受衝擊。

分紅保單目前是富邦人壽的當紅商品，韓蔚廷認為，除了分紅保單在台灣壽險商品裡競爭較少、有獨特性，從通路或外部通路都推展的很好，也可顯示出客戶的確需求該商品。

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