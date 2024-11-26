泓德能源法說會／估今年營收創高 明年業績更樂觀
太陽能系統整合商泓德能源（6873）26日召開法說會，泓德能源指出，即使今年處於綠能市場盤整期，公司營收與獲利依然穩步成長，預估全年合併營收將再創新高，而明年海外市場也將開花結果，營運動能樂觀。
展望明年營運，泓德能源信心滿滿指出，隨著2025年光電案場開發逐步回溫，公司將持續穩固工程收入動能，並將深化開拓海外電力市場，推升電力批發與零售等高毛利業務的收入占比擴大，而海外案場正式開工也將挹注海外市場營收。
泓德能源今年前十月營收69.49億元，年增114.6%，前三季每股純益為5.72元，高於去年同期。泓德能源指出，光電案場今年開工總量約160MW，包含嘉義111MW光電案場預計2025年第2季完工。儲能案場則開工199MW，屏東99MW儲能案場預計2025年第3季完成。
此外，泓德能源的台南100MW儲能案場預定於今年12月動工，預計2026年商轉；同時，該公司也預期2025年光電案場開發將復甦，全年光電案場目標開工量近200MW，儲能則達近200MW。
至於綠電購售業務方面，泓德能源旗下子公司星星電力截至今年11月累計綠電簽約總合約度數達161億；2024年綠電轉供量預計可達9,000萬度，2025年轉供量將有望突破3.3億度，主要客戶涵蓋半導體、電信業、金融業、製造業等用電大戶。
海外市場佈局方面，泓德能源預估澳洲與日本案場將於2025正式開工，目標開發量達3GW；其中，澳洲方面，泓德於11月取得南澳長期合作電力零售商 ZEN Energy 9.7%股權，將共同開發超過 1GW 光儲項目，可望帶來工程及電力批發收入，並透過簽署光儲電廠使用協議，確保穩定收入來源。
至於日本方面，泓德能源今年成功得標兩項長期脫碳儲能標案，合計容量73MW，將享20年日本政府補貼，預計2027年上線運作。目前正以全國15件儲能案場，持續參與第二輪長期脫碳市場投標，儲能系統總容量達約800MW，而長期開發計畫還包括400MW光電案場及2.6GW儲能設施，結合電力零售與聚合技術，持續深耕日本電力市場。
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