富邦金法說會／人壽股票部位大賺 國內外股票報酬率突破20%

股市中，市場的融資餘額大增，多數被認為是股市高檔的指標，因此當投資人買進的持股當日融資大增時，就會開始擔心持股是不是明天就要下跌了，然而融資也可能是大戶策略的一部分，今年特別是在鴻準(2453)這檔股票的身上，就可以看到大戶的身影，因此看到自己的持股融資大增時，應該先從基本面、消息面以及技術型態去加以判斷，而不是看到融資大增就認為股價漲不動了，就讓我們先看看近期鴻準的融資與大戶持股變化。

2024-11-26 14:02