富邦金法說會／人壽股票部位大賺 國內外股票報酬率突破20%
富邦金控（2881）26日舉行2024年第三季法說會，旗下富邦人壽股票部位大賺，國內、國外股票報酬率大幅提升至26.78%、23.59%，主要反映實現股票資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。
另外，富邦人壽避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為6.54%、5.51%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比之正利差擴大為2.36%。
富邦金前九月稅後純益1,213.1億元，每股稅後純益（EPS）8.61元，稅後純益、每股稅後純益穩居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後純益位居市場第一；台北富邦銀行前九月稅後純益續創歷史同期新高，並已超越去年全年獲利；富邦證券營收顯著成長，前9月獲利年增48%；富邦產險利潤持穩增加，簽單保費收入續居市場龍頭。
台北富邦銀行今年前九月稅後純益251億元，續創歷史新高，並超越去年全年獲利。整體淨收益年增17.6%，其中，利息淨收益年增9.6%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長39.7%，反映財管及信用卡收益增加；金融交易相關收益年增6.8%，反映票券及SWAP收益增加。
台北富邦銀行今年以來整體授信餘額成長10%，較去年同期成長11.3%。企業授信方面，受惠授信結構調整，今年以來外幣授信成長13.3%，中小企業授信成長12.2%，占整體企業授信比重提升至38.8%；個人放款較2023年底成長12.4%，其中，房屋貸款餘額成長12.2%，個人信貸成長22.9%。台幣存款今年以來成長8%，外幣放款及債券投資占外幣存款比例持續提升，北富銀亦將持續強化外幣資金運用效率。2024年前9月淨利差(NIM)年增1bp，反映台幣放款利率提升及結構調整。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1,140.89%，均維持良好水準。
富邦產險受惠於業務結構調整及強化品質控管，利潤持穩增加，2024年前九月稅後純益34.3億元；簽單保費收入成長13.8%，市占率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率85.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年前9月投資績效穩健，投資報酬率達6.09%。
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