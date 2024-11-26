快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦金法說會／人壽股票部位大賺 國內外股票報酬率突破20%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖/富邦金控提供
富邦金控。圖/富邦金控提供

富邦金控（2881）26日舉行2024年第三季法說會，旗下富邦人壽股票部位大賺，國內、國外股票報酬率大幅提升至26.78%、23.59%，主要反映實現股票資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。

另外，富邦人壽避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為6.54%、5.51%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比之正利差擴大為2.36%。

富邦金前九月稅後純益1,213.1億元，每股稅後純益（EPS）8.61元，稅後純益、每股稅後純益穩居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽前9月稅後純益位居市場第一；台北富邦銀行前九月稅後純益續創歷史同期新高，並已超越去年全年獲利；富邦證券營收顯著成長，前9月獲利年增48%；富邦產險利潤持穩增加，簽單保費收入續居市場龍頭。

台北富邦銀行今年前九月稅後純益251億元，續創歷史新高，並超越去年全年獲利。整體淨收益年增17.6%，其中，利息淨收益年增9.6%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長39.7%，反映財管及信用卡收益增加；金融交易相關收益年增6.8%，反映票券及SWAP收益增加。

台北富邦銀行今年以來整體授信餘額成長10%，較去年同期成長11.3%。企業授信方面，受惠授信結構調整，今年以來外幣授信成長13.3%，中小企業授信成長12.2%，占整體企業授信比重提升至38.8%；個人放款較2023年底成長12.4%，其中，房屋貸款餘額成長12.2%，個人信貸成長22.9%。台幣存款今年以來成長8%，外幣放款及債券投資占外幣存款比例持續提升，北富銀亦將持續強化外幣資金運用效率。2024年前9月淨利差(NIM)年增1bp，反映台幣放款利率提升及結構調整。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1,140.89%，均維持良好水準。

富邦產險受惠於業務結構調整及強化品質控管，利潤持穩增加，2024年前九月稅後純益34.3億元；簽單保費收入成長13.8%，市占率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率85.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年前9月投資績效穩健，投資報酬率達6.09%。

台北富邦銀行

延伸閱讀

兩夫妻存款1000萬、單身房東500萬、雙薪兩寶家庭要3500萬才能退休？ 雨果：四因素決定

元大金市值超車玉山金！謝金河公布「關鍵數字」：會持續領先

中信金（2891）獲利有機會再創高？ 應收款對比同期增加近60億元！

富邦金ESG績優 連15年獲國際肯定

相關新聞

鴻準、神達融資大增...散戶該跑了？專家解析「AI獲利密碼」：跟聯亞、順達起漲點都相同

股市中，市場的融資餘額大增，多數被認為是股市高檔的指標，因此當投資人買進的持股當日融資大增時，就會開始擔心持股是不是明天就要下跌了，然而融資也可能是大戶策略的一部分，今年特別是在鴻準(2453)這檔股票的身上，就可以看到大戶的身影，因此看到自己的持股融資大增時，應該先從基本面、消息面以及技術型態去加以判斷，而不是看到融資大增就認為股價漲不動了，就讓我們先看看近期鴻準的融資與大戶持股變化。

三商餐飲掛牌上市 擴大布局中央與雲端廚房

三商餐飲今天以承銷價70.88元上市掛牌交易，首日收盤漲幅逾1成。三商餐飲表示，中央廚房3廠已投產，可緩解通膨所帶來的成...

富邦金法說會／人壽股票部位大賺 國內外股票報酬率突破20%

富邦金控（2881）26日舉行2024年第三季法說會，旗下富邦人壽股票部位大賺，國內、國外股票報酬率大幅提升至26.78...

中信金（2891）明年股息有機會挑戰2元！ 達人：信用卡、法金...等業務都有持續成長

中信金前三季的稅後淨利586.5億元，成長21%，創歷史新高，ROE是17.82%，領先同業。

大魯閣、卜蜂、大成 開香檳

為台灣英雄抗日奪金喝采，台灣棒球第一股大魯閣（1432）昨（25）日開盤即攻上漲停，漲停委買高掛1.3萬餘張，全台慶祝奪...

合機前三季大賺 營運 UP

電線電纜廠合機（1618）指出，今年前三季營運大幅成長，除了因毛利較佳的交連電纜交貨數量增加外，業外投資有股利收入加上黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。