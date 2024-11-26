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三商餐飲掛牌上市 擴大布局中央與雲端廚房

中央社／ 台北26日電
圖為「三商巧福」餐點。圖／三商巧福提供
圖為「三商巧福」餐點。圖／三商巧福提供

三商餐飲今天以承銷價70.88元上市掛牌交易，首日收盤漲幅逾1成。三商餐飲表示，中央廚房3廠已投產，可緩解通膨所帶來的成本壓力，同時透過雲端廚房品牌，加速市場拓展步伐。

三商餐飲今天以承銷價70.88元上市掛牌交易，首日收盤價為78.2元，漲幅逾1成。三商餐飲旗下包括三商巧福、拿坡里披薩．炸雞、福勝亭等11個品牌，共計擁有425家直營門市。

三商餐飲表示，積極部署中央廚房擴產及雲端廚房策略，擴大營運規模。中央廚房3廠已投產，可提升自製率，減少外包生產的依賴，緩解通膨所帶來的成本壓力，可與供應商大宗採購，建立議價優勢；三商餐飲也跨足冷凍調理包，並於全台美廉社獨家銷售，拓展不同客群。

三商餐飲董事長陳翔玢表示，未來三商餐飲將延續這種高自製率的運營模式，複製全直營快速服務餐廳（QSR）的成功經驗，加速市場拓展步伐。

隨著外送和外帶市場需求在疫情後迅速成長，三商餐飲於2022年啟動雲端廚房品牌，將旗下多品牌整合成平台，支援門市外送，並推出首個雲端品牌「咖意哩」，於今年開設實體門市，規劃在年底前推出麵類新品牌。

通膨 雲端 餐飲

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