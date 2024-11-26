鴻準、神達融資大增...散戶該跑了？專家解析「AI獲利密碼」：跟聯亞、順達起漲點都相同

【文．玩股華安】

股市中，市場的融資餘額大增，多數被認為是股市高檔的指標，因此當投資人買進的持股當日融資大增時，就會開始擔心持股是不是明天就要下跌了，然而融資也可能是大戶策略的一部分。

今年特別是在鴻準(2453)這檔股票的身上，就可以看到大戶的身影，因此看到自己的持股融資大增時，應該先從基本面、消息面以及技術型態去加以判斷，而不是看到融資大增就認為股價漲不動了，就讓我們先看看近期鴻準的融資與大戶持股變化。

鴻準打入輝達供應鏈後再切入液冷機櫃造就了今年的兩段漲幅，第一段起漲點在3月12日，當日融資大增5270張，而外資僅僅買超了43張，隔日融資在大增9397張，外資則買超381張，而我們也可以看到400張以上的持股比例開始大增，之後鴻準就開始出現利多，一路噴上了78.4元，大戶開始趁機減碼持股，整理了將近半年後，融資大戶又再來一波！

第二段起漲點10月23日，當日融資增加1264張，外資買超312張，隔日融資大增15095張，外資則大買20152張。

我們可以看出鴻準今年的上漲，都是融資先進場，法人才進場，而鴻準今年的融資一舉從8000多張暴增至最高85531張，超過了十倍的增幅，而我們從400張以上持股變化的第一波漲幅中可以看出，這個大戶有能力賣掉持股後，再大買一波！真的是相當厲害的操作。

而今日（11月20日）鴻準（2354）因鴻海子公司寶鑫國際公告，處分鴻準持股高達14,053張而打入跌停，此事屬於短線利空，鴻準在75~82之間仍有大量成交，投資人可抓價格的中間當作支撐，而只要75未破，就不用過度擔心。

神達受惠AI伺服器供不應求，營收大躍進，股價再整理了半年之久，也正是迎來大波段，而突破的第一根漲停也是伴隨著14494張融資，大戶融資再度大增在起漲點，隔日更直接受惠公布營收大增跳空漲停，後續融資也依舊勇敢追買進場，持續推升股價。

而下周神達須留意周K值可能來到歷史新高，就需要注意短線修正風險。

融資心理學

在進行融資操作時，以大戶來說通常是出於對股票短期內上漲的強烈信心且操作信心十足，因此加上槓桿進行操作，然而投資人往往見到融資大增而法人未買超的情況下，容易喪失對這檔股票持有的信心。

然而今年從CPO的聯亞（3081）、聯鈞（3450），再到BBU的順達（3211）、新盛力（4931）起漲點都見到融資大增的身影，當個股融資發生大增時，若題材是市場近期討論的主流，就不必再看著大增的融資過度擔心。

因此當股票在「相對低檔」融資大增的同時，投資人也要留意這些股票是否與AI有關，融資大增（大戶持股增加）且與AI有關，可能是AI族群的獲利密碼。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：大戶當然也會用融資！鴻準、神達融資熱絡！融資成為股價起漲點！後續該如何操作?