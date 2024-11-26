挺台灣囝仔 長榮航、華航及星宇航空股價走強

中華隊拚勁憾動世界，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）用行動挺台灣囝仔。長榮航今天是買盤進住，股價最高來到41.3元、領軍最大漲幅2.5%、華航股價來到25元、漲幅達1.6%，星宇航空股價最高來到28元，漲幅近1%。

華航25日接台灣之光回台，機上宣布致贈球員及教練華航金卡尊榮會員；長榮航空在P12（世界棒球12強）預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者；星宇航空宣布送所有球員全球商務艙不限航點機票。

國內的行銷專家指出，不論是世界級的賽事，或是單一球類聯盟的比賽，只要擁有好票房、高收視率與社群討論聲量，都能帶動意想不到的商機。華航、長榮航長期以來一直默默的支持各種知名體育賽事，兩家公司昨天社群網站都衝出高人氣，完全發揮贊助運動賽事達到無聲行銷的最高境界。

長榮航空在這些球員都還沒有開始比賽就默默用行動去力挺，長榮航空支持體育發展不遺餘力，在P12（世界棒球12強）預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者；而且長榮航空明年也將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司。

本屆P12在台北大巨蛋預賽時，長榮航空派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」外，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，悄悄的陪伴中華隊征戰全場，力拼好成績，眼尖的球迷更可在球場外野全壘打牆上的看板及贊助商背板上看見長榮航空的身影。

華航要跟全民一起狂歡，華航昨天將載著台灣之光回台，機上廣播恭喜所有的球員外，全機都大聲鼓掌外，華航送所有拿金牌球員「金卡會籍會員」，讓他們想要出國時，都可以享有尊榮服務；另外，慶祝中華隊奪冠也推出限時優惠，祭出台灣出發全航線冠軍優惠，全艙等享來回機票 84 折起。

台灣囝仔拚勁憾動世界 ，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也連帶燃起了全民的棒球魂；星宇航空昨天立即宣布，感謝這群台灣囝仔在世界舞台發光，讓世界看見台灣，將贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票1張，在賽事之餘，可以好好放鬆身心，期待再創佳績。