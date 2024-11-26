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中信金（2891）明年股息有機會挑戰2元！ 達人：信用卡、法金...等業務都有持續成長

聯合新聞網／ 張紫凌
大摩上調中信金目標價至39.4元。（聯合報系資料照）
大摩上調中信金目標價至39.4元。（聯合報系資料照）

＊原文發文時間為11月20日

中信金（2891）法說會，整理一下內容：

中信金前三季的稅後淨利586.5億元，成長21%，創歷史新高，ROE是17.82%，領先同業。

當然，旗下中信銀是貢獻最多的，主要是資本市場表現好所致，再加上銀行的財管銷售，信用卡、法金...等業務都有持續成長！

而海外的表現也非常亮眼，前三季海外業務貢獻或利達37%，其中，香港、新加坡…等分行的獲利成長，甚至超越了不少同業，反映中信金在國際市場的穩健布局與競爭力。

而在金融市場操作方面，中信金提到，現階段以高評級債券為主要投資方向，並根據市場利率變化調整資本配置，特別是當前債券價格處於較高水位，公司選擇適當調節長短期債券的持有比例，而非單純追求短期資本利得。

當然這次的最大亮點，是明年現金股利有機會挑戰2元！

前10月EPS達到3.2元，創下歷史新高的好成績來看，雖然已經具備發出2元股利的能力了，不過實際會發多少，當然還要考量要保留多少資本、子公司上繳的股利、雙重槓桿比，以及逐年提高的「大到不能倒的系統性銀行資本」，所以還是要以明年董事會報告後為準。

快點打個折讓我買吧！

溫馨提醒：以上非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

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