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華城搶美變壓器商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全球能源轉型，變壓器需求大，華城（1519）持續受惠外銷事業，大摩指出，10月台灣變壓器對美出口額創歷史新高，加上美國變壓器未來價格可能進一步提高，華城有望受惠。

第4季進入傳統工程旺季，重電四雄包括華城、士電、亞力及中興電皆積極趕工交貨中，由於需求持續滿載，重電族群亦實施擴廠計畫，法人認為，隨著產能陸續開出，未來幾年有望維持一定的成長。

外銷市場方面，華城為領頭羊，受惠幅度最大，大摩今年以來三度發布華城報告，大摩認為，10月台灣變壓器對美出口額達3,988萬美元（約新台幣12.9億元），季增 55.2%、年增 112.3%，創下歷史新高，且在美國變壓器供需不平衡下，價格可能進一步提高，相關供應鏈可望受惠。

此外，法人認為，美國前總統川普將於明年重返白宮，其中對能源產業的政策牽動台廠，若川普對陸拉高關稅，有望使國內重電供應鏈受惠。華城指出，現階段在手訂單滿載、能見度到2025年。

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