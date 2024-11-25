長榮航太獲利動能向上

長榮航太（2645）昨（25）日舉辦法說會，總經理李緯章持續看好明年航太市場，明年維修業務跟航太業務雙好，帶動長榮航太營運持續成長，預估明年無人機會大量出貨，推升營收、獲利動能向上。

總經理李緯章對於目前航太業務持正向看法，波音雖然罷工產能不會太快提升，但是在罷工順利落幕出貨速度會加快，明年預期長榮航太製造零組件營收會較今年呈現回升。維修的部分，因為維修廠棚不夠用，維修量成長的空間相對較小，目前還在大量徵人，希望能擴大維修服務。

長榮航太維修業務上則有兩大營運主軸，第一是擴充歐洲市場、第二是建立空巴A350維修能量，預計明年就會完成A350民航認證，另外，還有兩家亞洲航空客戶的A350維修業務在商談中。

無人機訂單的部分，李緯章分析，根據標案規定，今年無人機已經繳交第一部份，預期明年將完成經濟部標案訂單，未來還有三批訂單要交，公司也有爭取其他標案、明年也看會有機會出貨，成為推升明年獲利成長新動能。

李緯章進一步指出，計劃2024年首次發布之永續報告書(GRI, TCFD)及溫室氣體盤查(已進入查證程序），預計於取得認證後公布。持續加速進行環保節能減碳作為，包含綠能設-持續建置太陽能發電系統、空壓主機熱回收系統，完成儲能設備建置等等，高耗能設備更換-更換高效冰水主機、更換LED照明設備等等。

長榮航太第3季營收40.28億元，比去年同期成長約 2.24%，毛利率22.14%。