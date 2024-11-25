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大魯閣、卜蜂、大成 開香檳

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

為台灣英雄抗日奪金喝采，台灣棒球第一股大魯閣（1432）昨（25）日開盤即攻上漲停，漲停委買高掛1.3萬餘張，全台慶祝奪金，颳起免費請吃雞排旋風，雞排概念股卜蜂、大成等被點名，成發燒話題。

台股昨天反映奪金話題，以棒壘球打擊場為營運主力的大魯閣終場上漲1.95元，以漲停價21.45元作收。另外，慶祝奪金，全台各地多個地點免費發送雞排，大成上漲0.6元，收53.4元；卜蜂上漲0.7元，收99.1元。

大魯閣表示，即日起至11月27日限時三天，推出台灣第一、全民免費打活動，加碼球數100%，買一球送一球，再加碼指定球道免費暢打。11月25日至12月31日全面升級天天30球，大魯閣全台有11家棒壘球打擊場，四家保齡球館、一家卡丁車場、四家「Roller 186滑輪場」，運動休閒事業豐富多元。

法人表示，此次奪金舉國歡騰，大魯閣是全國球迷慶祝情緒的出口，看好後市業績表現。

大魯閣 漲停

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