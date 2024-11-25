股票版的債券就是中華電（2412）？ 達人：甚至遇到崩盤還逆勢上漲

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聯合新聞網／ 玩股網
中華電信。圖／聯合報系資料照片
中華電信。圖／聯合報系資料照片

中華電（2412）長期是穩如泰山的存在，不管市場怎麼變化，股價也是穩定上漲中，甚至遇到崩盤還逆勢上漲，這次來跟你聊聊中華電的籌碼結構。

中華電信現股是12萬一張，買100張就是1,200萬，很多人買股票或ETF都不敢買到100萬，但願意買中華電超過一百張的股東人數接近1,800人，總持股比例佔81.59%。

再限縮到一千張以上股東共有288人，總持股比例達77.06%，總持有張數接近六百萬張，等於每人平均持有超過2萬張，市值相當於25.5億元，光是2024年股息就領快一億元。

千張大戶長期持有中華電，股市崩盤還會逆勢加碼，甚至連外資都來停泊，難怪股市崩盤，剛好可以互沖股市風險

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：股市債券就是中華電（2412）

2412中華電 ETF 外資 風險

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