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陳傑憲奪大會 MVP 統一成「棒球概念股」 股價強漲逾2%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，勇奪冠軍寶座，效力於中華職棒統一7-ELEVEN獅的台灣隊長陳傑憲並奪下大會MVP，統一集團25日一同上漲，統一（1216）、統一超（2912）盤中上漲近2%，統一證（2855）則小漲；味全龍也有球員參與，味全（1201）今也漲幅約1%。

陳傑憲在冠軍賽中打出3分砲，整場比賽打擊率達6成36，繳出驚人的打擊成績，囊括本屆大會MVP（最有價值球員）、打擊王、最佳外野手和最佳防守球員。而參與世界棒球12強的統一7-ELEVEn獅球員還有郭俊麟、潘傑楷、邱智呈、林安可。味全龍的球員則有林凱威、陳冠偉、張政禹、李凱威等。

統一集團今一同上漲，其中以統一漲勢最強，盤中漲幅逾2%，回升至87元；統一超漲幅逾1%，統一證則小漲。

為慶祝順利抗日奪金成功，統一超7-ELEVEN加碼OPENPOINT會員，11/25-11/26全店商品滿120元加贈20點OPENPOINT限量4000萬點#每會員上限贈200點，京都豆皮壽司、加賀屋-鮮蔬魚肉湯泡飯/酒蒸蛤蜊烤飯糰單件88折，並推出濃萃美式、大杯精品馥芮白買2送2，黑糖珍珠撞奶買2送1等多樣優惠。

統一第3季單季稅後純益60.92億元，年增9.39%，每股純益（EPS）1.07元；累計今年前三季稅後純益175.3億元，為歷史次高，年增4.5%，每股純益3.09元。統一表示，第3季穩健成長主要受惠於食品本業、統一中控、統一超商及統一實業等獲利穩健挹注。

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