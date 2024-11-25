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12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

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慶祝中華隊奪冠 大魯閣開盤應聲漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
大魯閣（1432）25日開盤直接漲停，慶祝中華隊奪世界冠軍。（AI生成）
大魯閣（1432）25日開盤直接漲停，慶祝中華隊奪世界冠軍。（AI生成）

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大賽冠軍，大魯閣（1432）25日開盤直接漲停，慶祝中華隊奪世界冠軍。

中華隊昨日晚間勇奪2024年世界棒球12強賽冠軍寶座，擊退棒球世界排名第一的日本，終結日本隊於國際賽事27連勝的紀錄，寫下歷史新篇章。

12強賽過去舉辦兩屆，南韓、日本相繼稱霸，中華隊在這次比賽中戰力不被看好，卻一路逆勢挺進。儘管在預賽、複賽過招日本隊都落敗，終在冠軍賽完成不可能的任務，終結日本隊的國際賽27連勝，在東京巨蛋盜走地主國渴望留在主場的冠軍盃。

大魯閣今以21.45元漲停價開出，雖一度壓低至21.25元，但仍鎖回漲停板，漲停排隊買單逾3千張。

大魯閣第3季營收3.33億元，年減12.1%，稅後淨損719萬元，較去年同期盈轉虧，單季每股虧損0.07元，累計前三季營收9.78億元，年減4.02%，稅後淨損1781.9萬元，較去年盈轉虧，每股虧損0.19元。大魯閣前三季營業利益547.9萬元，本業仍是小賺，不過，業外因認列美國投資費用，造成小虧。

大魯閣董事會並通過，投資2億日幣設立日本子公司案，以擴展日本區業務。大魯閣表示，設立日本子公司的目的主要有二，一是日本有一些品牌和廠商希望未來能藉由大魯閣在美國的通路合作，其次，大魯閣和日本商場一直有互動和聯繫，未來若有合適機會希望能在日本展小型店，同樣以打擊場做為主題。

大魯閣

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