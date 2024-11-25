中橡擴充歐美、印度產能

國際中橡（2104）表示，全球碳黑市場正面臨轉移，大陸市場嚴重供過於求，其他國際市場則穩定成長。中橡正陸續處分大陸產能，相對在北美、歐洲及印度的產能正逐步擴充，以靈活的全球布局來迎接市場變化。

國際中橡今年前十月合併營收155.9億元，年增2.92%；前三季合併營收141.03億元，年增5%；前三季稅後淨損16.5億元，每股淨損1.7元。中橡說明，中橡今年前三季EBITDA為2.28億元，若扣除資產減損實際應為12.75億元，較去年前三季的11.4億元表現更佳。

中橡表示，國際中橡所生產的碳黑，因應新能源車市場成長，將帶動低滾阻高耐磨輪胎應用碳黑、鋰電池級導電碳黑、及電線電纜碳黑新需求。2023年到2028年特殊碳黑的需求將由99萬噸成長至124萬噸，年複合成長率4.6%，全球整體碳黑的成長也會從2023年的1,400萬噸成長到2028的1,800萬噸，年增2.8%。

不過國際碳黑市場目前正面臨劇烈的市場變化，國際中橡在大陸市場正面臨當地碳黑供過於求，市場競爭激烈，再加上俄羅斯碳黑進口，加劇市場供需失衡。國際中橡已在8月12日公告認列大陸子公司資產減損10.5億元， 11月20日也與龍星化工公司簽訂重慶廠股權收購框架協議，下一步也將洽談鞍山廠出售計畫。