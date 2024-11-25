中鋼 加碼員工持股信託

中鋼（2002）積極強化公司治理，員工持股信託補貼從20%大幅提高到30%，內部人士指出，此舉等於是另類加薪、為中鋼員工擴充第二筆退休金庫，估有近萬名中鋼員工將受惠。

據了解，目前有高達九成中鋼人參與信託持股，固定每月最高投入薪資10%「定期定額」買進中鋼股票，每年穩定為中鋼個股注入約20億元量體，在瞬息萬變的國際鋼市中發揮定瞄效應，也能有效穩定中鋼股價。

此外，中鋼集團多家績優非上市子公司如中冠、中運等則實施「儲蓄信託」，鼓勵員工購進中鋼股票，同樣實施獎勵金補貼，子公司員工同樣熱烈響應，發揮螞蟻雄兵效能擁戴支撐中鋼股價。中鋼上周五（22日）收22.1元，上漲0.05元。

中鋼董事長黃建智受訪時曾指出，如果以中鋼努力的程度以及扶植下游的角度來看，中鋼目前20餘元的股價令人覺得委曲。

中鋼行政副總黃一中說，為鼓勵約萬名中鋼人持有自家公司股票，中鋼持股信託獎勵金從原來的20%大幅提高到30%，獲得熱烈迴響，有九成以上的中鋼人參與。

年輕工程師表示，參與信託能獲得額外補貼30%獎勵金，與加薪沒有兩樣，「等於由公司幫大家理財」，使員工退休時在退休金之外，還多了一筆豐厚的理財所得，讓中鋼人無後顧之憂。

依中鋼制度，員工可以薪資10%為上限，或最高1.2萬元的額度參與持股信託，公司再補貼30%資金；例如月薪10萬元，最高可提撥1萬元買股，公司再補貼3,000元，即每月都可以用1.3萬元購入中鋼股票，但都要鎖在信託帳戶，等退休後才能動用。

投資法人分析，根據中鋼年報，中鋼薪資總額每年約150億元，提10%參與信託再加計公司補貼30%，每年最高可注入約20億元資金購買中鋼股票，「定期定額並且只進不出」，中鋼人集體發揮撐盤功能，做中鋼股價最強後盾。

新制將持股信託獎勵金從20%提高到30%，但要到退休才能解約的做法，確實更符合持股信託制度的精神，同時又幫中鋼人理財穩定退休生活，坐收一舉數得之效。