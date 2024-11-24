「五金三銀」金融超級法說周 股利聚焦

金融業「超級法說周」登場。本周共有「五金三銀」將陸續召開法說會，其中又以「壽險雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控（2882）分別在本周二、三召開的法說會最受矚目。

此外，兆豐金控與凱基金控也選在周四舉辦法說會，周五則由新光金控接棒舉行；銀行部分，彰化銀行與高雄銀行周一率先舉行法說會，台企銀則是在周五召開，預料股利政策將成法人的關注焦點。

根據各家公布自結數，14家上市金控前十月稅後大賺5,369.2億元，創歷年同期新高，並遠超越去年獲利總和3,652億元，年增47%。金控獲利轉佳，投資人能否獲配豐厚股利，預料將成為法說會上的焦點議題。

金控超級法說周，法人關注焦點 圖／經濟日報提供

身為金控獲利王的富邦金，前十月稅後純益1,302.9億元，為歷年同期次高，年增81.3%，每股稅後純益9.27元，逼近一個股本，蟬聯本土金控稅後純益與每股獲利王。

壽險龍頭國泰金控前十月稅後純益1,086.4億元，年增66.6%，每股純益7.13元，稅後純益及每股純益皆創歷史次高紀錄。

美國聯準會啟動降息循環，但川普當選美國總統、重返白宮，促使國際金融市場大幅波動，美債殖利率也隨之上漲，外界除關注壽險雙雄股利配發政策外，對於今年底至明年第1季國際景氣前景，以及國際股債匯市走勢對壽險業獲利與資產配置可能造成的影響，均投以關注眼光。

公股龍頭兆豐金控，今年前十月稅後純益311.1億元，年增7.9%，累計EPS為2.1元。除股利政策外，法人也關切，銀行子公司的業務動能與獲利表現，以及中央銀行打炒房、聯準會降息、川普勝選等變數，對各金控旗下子公司獲利的影響。

凱基金控前十月稅後純益達308.83億元，與去年同期相比成長64%，EPS為1.81元；新光金控前十月稅後純益201.06億元，由虧轉盈，EPS為1.25元。

外界關注，面對國際新局勢，金控旗下壽險子公司的資產配置策略是否有所因應與調整，以及外匯準備金新制上路相關影響等。