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遠東銀前三季 獲利創高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
遠東銀行22日舉行法說會。 聯合報系資料照
遠東銀行22日舉行法說會。 聯合報系資料照

遠東銀行（2845）昨（22）日舉行法說會，公布前三季獲利創歷史同期新高，總資產規模成長超額達成目標，並具備良好資本優勢，以及遠高於同業平均的資產品質。未來將朝持續擴大營運規模、獲利多元化與鎖定高利差業務三大策略發展。

法說會上也針對投資人關注的股利政策做出說明，原則上將保持穩健，以穩定的配發率與現金殖利率為前提，並兼顧財務強度。不過，由於今年分派2023年盈餘時，受到投資評價利益大幅回沖影響，拉高配發率到史上最高的98%，每股股利發放1.012元，現金股息與股票股利各半，明年分派今年盈餘無此一因素，因此預期配發率將回歸到法定七成以內，並且在每股稅後純益（EPS）並未大幅成長下，預期也將回到過往現金股息為主、股票股利為輔的常態。

今年遠東銀股利發放能夠現金、股票各半，即是因為配發率拉高後每股股利超過1元才會如此，在此之前遠東銀股利都是現金股息比重高於股票股利比重。

遠東銀昨天公布前三季稅後純益35.31億元，創歷史同期新高，達成2023年獲利的85%及2022年全年獲利，前三季EPS為0.83元，資產規模年增5.7%，來到8,450億元。遠東銀未來將鎖定三大策略，即擴大營運規模；其次為增進獲利能力，加速手續費收入和交易收入成長；三是專注於高利差貸款，包括高利差個人放款、海外放款等。

股利 股票 遠東銀行

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