上海銀股息配發率估60% 前十月EPS 2.23元

上海商銀（5876）昨（22）日舉辦法說會，由總經理郭進一主持。針對投資人關注的股利政策，郭進一說，將盡量維持過去60%配發比例，目前還不能確定。

上海銀近三年皆配發現金股利1.8元，若以今年截至10月EPS達2.23元，帳上還有未分配盈餘近370億元而言，仍維持配發1.8元的能力；另以昨日收盤價37.85元估算，股息殖利率上看4.75%。

郭進一表示，今年地緣政治風險、中國大陸經濟復甦步調以及美國總統大選後走向等國際不確定因素，將持續影響全球經濟，而主要國家貨幣政策及債務積累亦影響金融市場穩定。

在獲利表現方面，前三季合併淨收益年成長2.6%，手續費淨收益成長20.9%，惟因增加提存備抵呆帳，致前三季合併稅後純益為113.8億元，歸屬母公司業主105.5億元，每股稅後純益2.18元。

此外，上海商銀9月底逾放比0.34%，較6月底明顯下降。業務發展強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季保險佣金收入年成長131%。非利息收益占淨收益比重顯著提升。

對於明年中港地區營運展望，副總經理呂紹宇指出，大陸及香港不動產市場低迷，但大陸已出台刺激政策，須觀察是否能提振消費帶動經濟回穩，目前較審慎以對。未來海外布局持續評估於日本和澳洲設立分行可行性。

法人關切提存備抵呆帳情形，呂紹宇表示，上海商銀前三季淨提存20億元、去年同期為27億元，2025年提存目標暫定18億元。至於香港子行提列備抵呆帳折合新台幣約78億元；持股57.6%的香港子行貢獻上海商銀獲利11.5億元。

他指出，今年放款成長目標為5%，坦言今年達標較難，明年目標相同；淨利差趨勢則因美元降息略減，今年淨手收成長率應可超過四成、2025目標設定在15%。

展望明年，呂紹宇指出，除日本以外其他國家成長力道不足，台股方面預計偏向盤整，區間指數位置於22,000-24,500之間。

台債方面，由於通膨緩步回降，央行貨幣政策偏緊，估計資金成本維持高檔，短率可能向上，長期債券買盤有需求存在，造成長短利差縮窄，殖利率曲線走平。建議挑選高信評公司債優先。