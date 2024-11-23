亞力 攻半導體用電商機

亞力（1514）昨（22）日召開法說會，亞力指出，未來營運首要目標為擴大經營半導體市場，其次是持續爭取台電強韌電網計畫之訂單，另外，看好AI資料中心IDC機房所帶來的商機，將積極布局AI重電設備訂單。

亞力指出，未來布局採六大策略，包括半導體市場的經營、瞄準軌道市場、台電強韌電網計畫、AI在未來所帶來的商機、開拓國外市場以及太陽能與儲能、充電樁等推廣。

亞力指出，目前在手訂單超過百億元，動能無虞，在配電（饋線）自動化開關產品開發成功下，預估未來每年可取得台電及東南亞市場約10億元的訂單。

另外，亞力先前已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所20億元訂單，明年起還有8所、總金額約為200億元的需求。亞力指出，由於已有實績，力拚明年至少也能拿下2所STATCOM的訂單。

產能方面，亞力指出，目前楊梅變壓器二廠已完工，開始陸續出貨，預計待台電認證後，每年可在增加改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單，屆時整體產能可增加10％。

亞力指出，公司為國內幾家著名半導體公司的供應鏈重要廠商，長期提供高、低壓配電盤及變壓器作為半導體建廠重要設備，未來首要目標是擴大經營半導體市場，加深與客戶的黏著度。

亞力指出，半導體廠訂單為公司的重要動能，尤其是近年半導體大廠開始有美國、新加坡、日本、德國等地的擴廠計劃，去年亞力就有隨著半導體大廠擴廠，出貨變壓器及配電盤等到新加坡，不過今年第4季少了新加坡專案，預估業績比重會降至兩成，但明年起半導體業績占比比可逐年上升。

亞力強調，除了台電、半導體外，下一波的重點會放在搶攻AI商機，由於AI是非常耗能的產業，AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，所以在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，這些現象應會給重電業帶來另一波的商機。